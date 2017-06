Inútiles y estériles

El machismo -que por cierto acaba en o y lleva como artículo el, cuanto menos sospechoso- es un problema muy grave que esta sociedad debe solucionar. Pero, se nos va de las manos, criaturitas y criaturitos, y la polémica del a/e/o no aporta a la solución. Inútil y estéril, como aquella de ponerle el apellido Cádiz al Aeropuerto de Jerez para que los empresarios relacionen ambas ciudades. Claro: el problema es que eso es difícil de explicar. Menos mal que Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, sabe que Jerez es una ciudad con una situación conocida y que los empresarios estudian muy bien cómo y con quien hacen sus negocios. Si no, pensaría que conoce poco la ciudad donde se celebra el GP de España de MotoGP y a los empresarios, que estudian sus negocios al dedillo. Bueno, yo solo quería decir que soy un periodisto de Jerez, Andalucía, España, Europa, el mundo. Vaya a ser que alguien de Marte no sitúe bien Jerez, no venga a hacer negocios por ello y, encima, me tilde de machista.