Jaime Ysasi y Montesquiut, ejemplo para muchos jóvenes

El pasado 10 de enero, nos dejó Jaime Ysasi. Nada de extraordinario había en su vida, tal vez por eso mismo se pueda considerar en nuestros días 'un señor extraordinario'.

No era famoso, no daba escándalos y, podríamos seguir con una larga retahíla de noes, pero en lo que quiero centrarme no es en lo que no hizo o no fue, sino precisamente en lo que hizo y en lo que fue, porque puede ser ejemplo para muchos jóvenes de ahora.

Desde niño, se reunía con amigos y salían en pandilla. Fue muy buen amigo de Juan y Salvador Arizón, en casa de ellos solía reunirse, al igual que muchísimos otros. Con esa naturalidad de amigos, se fue formalizando la relación con una de sus hermanas: Mercedes, hasta el punto que se puede hablar de 6 años de noviazgo. Del modo más natural, fue creciendo el verdadero amor entre ellos. Salían, entraban, se divertían con otros amigos, y, siempre supieron respetarse el uno al otro: eso es parte del verdadero amor.

Cuando lo consideraron oportuno y Jaime había terminado sus estudios, para poder ganarse la vida y mantener una familia, decidieron contraer matrimonio canónico y crear su propia familia. No tuvo miedo al compromiso de "para siempre", "en la salud y en la enfermedad…". Todo lo contrario, supo mantener vivo ese amor, cultivarlo con el nacimiento de cada hijo, con la dedicación para proporcionarles una esmerada educación y recibir todas las gracias que ese sacramento conlleva. El mismo día contrajeron matrimonio Maruja, hermana de Mercedes y Miguel Valdespino, juntos lo celebraron. Dos matrimonios que han sabido ser fieles y saltear las dificultades de cualquier ser humano. Su gran afición fue el mar, le gustaba navegar, se hizo con una embarcación de recreo para llevar a bordo a toda su familia, echaba de menos si alguno faltaba. Sabía hacerlos disfrutar a todos juntos, y, mantener unida la familia. ¡Cómo gozaban todos, cada uno en su papel, Jaime al timón de su velero!

Mercedes fue para él su media naranja, con ella siempre contaba y sin ella no era nada. ¡Qué felices fueron en sus años en Saint Gladie!, al Sur de Francia, y cuántos buenos y duraderos amigos tenían allí.

Su vuelta a Jerez supuso volver a su verdadera salsa y estar en su tierra, disfrutar de los demás familiares y amigos. Medido en sus palabras, siempre derrochaba simpatía con todos.

Estuvo enfermo y luchó valientemente con su enfermedad año tras año, hombre de fe, supo apurar el 54 aniversario de matrimonio, y, a las 10 de esa noche se nos fue. Mercedes a su lado siempre era para él su verdadero y fuerte apoyo.

Tal vez no hubiera nada de extraordinario en su vida, pero supo hacer extraordinariamente bien todo lo ordinario, para ser una persona realmente fiel.