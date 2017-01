Jerez y Berlanga

Berlanga habría hallado un verdadero filón para sus películas en esta tierra nuestra. Tanto es así que no debería haberse preocupado mucho -de hecho no solía hacerlo- para introducir su palabra "austrohúngaro" en un film inspirado en Jerez, algo que hacía en todas y cada una de ellas. ¿Quién le dice a usted que en una vieja cochera del casco antiguo no acaba sus días un carruaje de esta época? Lo malo es que Jerez está cogiendo un aire berlanguiano que echa para atrás. Hay multitud de cosas del día a día que tras contemplarlas llegas a la conclusión de que ni el mismísimo director lo habría hecho mejor. Cuando la realidad supera a la ficción no sorprende... sino que preocupa. No me dirán ustedes que no es berlanguiano que los marqueses del ala izquierda de la calle Consistorio sigan empeñados en llevar adelante -y permitir- una gestión que les sobrepasa claramente, mientras la vida sigue pasando, doliente y triste, por delante de sus narices.