Jerez, ciudad Sacramental

Que nadie piense que Jerez no es sacramental. No entiendo de dónde pueden venir tantas críticas a los cofrades que dicen que no se comprometen con las festividades del Corpus Christi. Jerez puede ser una de las poblaciones andaluzas con más procesiones del Santísimo Sacramento durante estos días por sus calles. Festividad que tiene su origen en el milagro acaecido en la basílica de Santa Cristina en la población italiana de Bolsena. Ahora no contaremos qué ocurrió en aquel lugar -animamos a los cofrades a investigar- pero sí podemos concluir que existe una curiosa correlación entre Jerez y la festividad del Corpus. Si el milagro de Bolsena tuvo lugar en el año 1263, el Papa Urbano IV, mediante bula, instituyó esta festividad el 8 de septiembre de 1264. Justamente un mes y un día antes de que las huestes de Alfonso X entraran en la ciudad para tomarla para el reino de Castilla y León definitivamente.

Esta curiosidad tampoco quiere decir nada pero que en cierta manera sí que dice. La toma de la ciudad para el reino cristiano tiene lugar días después de la constitución de la festividad por parte de la Iglesia. Así, se puede entender la relación entre Minerva y Roma, o la gran proliferación de sacramentales que tuvieron y tienen vida en la ciudad. Santiago, San Marcos, San Mateo o San Miguel, templos históricos, con más o menos tradición actualmente, conservan este acervo que la historia les ha otorgado. A todo esto, habría que añadir hermandades fundadas en los cincuenta que nacen con un claro cariz sacramental como la Candelaria o las Viñas. La Sed o la Misión, actualmente, nacen como sacramentales también para no ser menos.

Ciertamente que todo podría hacerse mejor, pero no cabe duda de que Jerez también es sacramental. La historia lo dice y los días de procesiones sacramentales que estamos viviendo lo corroboran.