JEREZ es más no es sólo una expresión hecha popular por el ex-alcalde que tantas horas dedicó a convertir el Circuito de Jerez en 'catedral del mundo del motor'. Es mucho más que eso. Es una forma de decir que no es lo mismo el Gran Premio de España que otros grandes premios. Es una forma de decir que no hay trazado en el mundo donde los pilotos sientan tan cerca y oigan tan claro el apoyo de los miles de aficionados que vibran en las tribunas.

Es una forma de decir que hay pocas, muy pocas carreras en el mundo donde los principales protagonistas llegan a asegurar que están como en su propia casa. Es una forma de decir que aquí empieza 'lo bueno', que esta es la cuarta cita del Mundial, pero que es la primera que se disputa en territorio europeo. Aquí se abren las puertas de la victoria del Campeonato del Mundo. 'Jerez es más' es una forma de decir que la gestión del Gran Premio ha aprendido de sus propios errores. Es una forma de decir que quedaron para la historia las largas colas en los accesos y las salidas, los muchas veces innumerables accidentes mortales, los aparcamientos insuficientes, las aglomeraciones eternas, las carreteras del pasado.

Es una forma de decir que instituciones públicas y privadas han reconocido que no hay evento deportivo cada año en nuestra tierra que genere más impacto, en lo turístico y en lo económico. 'Jerez es más' son 27 millones de euros en ingresos que se generan durante estos tres días de Gran Premio. Por cierto, 'Jerez es más' es un gran premio para quienes esperan la llegada de esta carrera como agua de mayo.

Se cumplen ahora 30 años de la primera cita que tuvo lugar en 1987. Rossi, Marquez, Viñales, Pedrosa o Lorenzo empezaban a dar sus primeros paseos en moto, cuando Jerez luchaba por abrirse un sitio en el mundo de este gran circo de las dos ruedas. Ojalá muchos de los niños que ahora empiezan a probar en la recién creada escuela oficial de pilotos del Circuito puedan luchar un día por ese catavino de plata que tanto valoran los pilotos.

Entonces, Jerez seguirá siendo 'lo más'.

Fernando García es director de Informativos de Canal Sur. Dirige y presenta el programa 'El Circuito' de Canal Sur Radio.