Estos días de temporal, en pleno Festival de Jerez, me he fijado en los extranjeros que pasean por la ciudad. A algunos, por la ropa de abrigo improvisada que llevan, parece que les ha pillado desprevenidos tanta lluvia y tanto aire. Los visitantes habituales al certamen ya sabrían que aquí no hace calor en febrero, por muy al sur de Europa que estemos, y que puede llover (y tanto). Hay otros que creían arribar al paraíso tropical, al mundo de las tirantas en cualquier época. Pues bien, los veo reajustando la bufanda al cuello y mirando al cielo, quizás pensando: en este Festival se canta muy mal (de ahí la lluvia), debí mirar mejor (o mirar simplemente) las previsiones meteorológicas... Sea como fuere, venir a Jerez nunca está de más. Eso sí, habría que editar una guía de advertencias: 'Cosas que le pueden ocurrir en Jerez si no se prepara la visita', tales como verse atrapado entre palios en una calle abarrotada en Semana Santa o que te pille un chaparrón con las chanclas puestas en pleno marzo. Bueno, si Jerez no fuera así, habría que inventarla.