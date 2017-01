Juego abierto

Pedro Sánchez escenificó el sábado que no estaba tan muerto como algunos pronosticaban, sino que había optado por pasar una temporada en su particular cuartel de invierno. Eso sí, aún es pronto para analizar si el arranque de su campaña en Dos Hermanas (con todo el peso simbólico que ello supone) es flor de un día o es el inicio de un verdadero inconveniente para la triunfal hoja de ruta ideada para Susana Díaz en su viaje de Sevilla a Madrid. A día de hoy, es aventurado apostar por el futuro inquilino del principal despacho de la madrileña calle Ferraz pues, tras lo ocurrido el sábado, han surgido las primeras dudas sobre la decisión final de Díaz y parece que el ex lehendakari Patxi López pierde enteros. Pero la historia del PSOE cuenta con enormes sorpresas. Borrell le ganó unas primarias al candidato del aparato; años después un semidesconocido Zapatero se hizo con las riendas de los socialistas y la misma hazaña fue realizada años después por Pedro Sánchez. El juego está abierto.