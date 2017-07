El otro día estaba en la iglesia y uno de los monaguillos me recordó a un personaje de Juego de Tronos. Me refiero al Septón Supremo. No me pregunten el motivo, pero fue verle la cara y trasladarme a la serie. También es verdad que cada vez que veo una puerta no puedo evitar acordarme de Hodor; ni cuando veo un cuervo... Creo que los nervios empiezan a superarme de cara al comienzo de la séptima temporada. Tienen que verla. Lo sé, puede que sea un exagerado y que la serie no sea para tanto. O no. La verdad es que todo aquel que quiera entender un poco de los poderes que mueven a las sociedades tienen ante sí una buena serie. De una manera u otra explica el nacimiento de diferentes líderes, la fidelidad de la población, la política internacional y cómo se mueven en el tablero los distintos poderes. En el Juego de Tronos debes ganar; la otra opción es morir. Ficción como la vida misma. Además, así entenderán que muchos se meten en fregados que no son de su incumbencia. Al fin y al cabo, el poder es el poder.