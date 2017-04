Leer o No leer

Nos creemos muchas cosas que ni siquiera entran dentro de la lógica. La falta de lectura es preocupante y si pasamos de los 140 caracteres vemos una 'parrafada innecesaria'. El titular llega rápido y el pinchazo -en la red- es fácil. Las falsas noticias que dan vueltas por internet son, muchas veces, graciosas. Incluso hay portales especializados en este tipo de informaciones completamente inventadas. La primera vez que leí uno de estos portales fue hace años. Me reía con una 'noticia' que parecía sacada de cualquier monólogo de Dani Rovira. Pero eso no me preocupa; es más, me divierte. Lo que me llama la atención es que en los últimos tiempos en Facebook veo que se comparten multitud de noticias falsas y que la gente las toma en serio. Y eso que, cuando entras en esos enlaces, los textos dejan claro que la mentira está presente con declaraciones absurdas. El problema de leer poco es que no puedes pensar. O, lo que es peor, piensas a partir de una idea reducida y, a veces, inventada. Pero cada uno es libre...