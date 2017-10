La política tiene muchas caras: la gestión, la imagen, el trato cercano o la capacidad de liderar. En los años que llevo como periodista me he encontrado de todo: personas, por ejemplo, que transmiten una calidez directa que cuando se encienden las grabadoras y las cámaras se vuelven fríos como el hielo. También, por supuesto, lo contrario, gente que es capaz de transmitir cosas diferentes al público, parecer seres maravillosos, con los que nunca te tomarías una cerveza. Entra en su 'haber', en sus pros, pero deja por el culto a la imagen deja por el camino a personas preparadísimas por el hecho de no ser rentables como líderes. Hay una máxima, por supuesto, y es que un bombero puede ser el mejor bombero aunque en su vida personal sea un miserable. Faltan menos de dos años para las elecciones municipales. Es posible que en este tiempo tenga la oportunidad de departir personalmente con algún candidato. Muchos mostrarán entonces su mejor cara. Pase de ello. Quédese con las propuestas, porque más de uno le va a vender una simpatía artificial.