Andan las aguas revueltas por el mundillo cofrade. El pretexto, la carrera oficial. O, mejor, llamarla extraoficial, extravagante, estrafalaria o excéntrica. Cualquiera de estos epítetos le viene bien, por lo fuera de lo común y porque se ha modificado desde el año 2000 en nueve ocasiones.

Cambiarla de nuevo a nadie debería sorprender. Ni siquiera poner nervioso, ya que no hay garantía ninguna de que tras este cambio no venga otro. Pero algo tiene de especial esta ocasión que ha hecho hablar desde Izquierda Unida a Acoje, pasando por los vecinos del centro, que amenazan con perturbar al Defensor del Pueblo con semejante memez.

Como decía Hobbes, la condición humana nos convierte en lobos para los demás. Cuando dos hermanos luchan por una pertenencia del padre fallecido, normalmente de escaso valor, se delata la condición cainita de imponer la propia razón. Muchos conflictos y pugnas se libran por asuntos de escasísima importancia, derrochando fuerzas y energías desproporcionadas. ¿Y, a qué obedece tamaña improductividad? Pues, simplemente a 'llevarse el gato al agua', a imponer mi criterio, a acreditar frente a propios y extraños mi pírrica victoria, en definitiva, a la vanidad.

Desde hace años existe en Jerez un lobby cofrade que extendiendo sus tentáculos de lo público a lo privado y, usando u abusando de lo mediático, han llegado a convencerse de haber inventado la Semana Santa de Jerez. Y en cierta medida esa omnipresencia les ha hecho participar de muchos de los recientes cambios habidos en algunas cuestiones estructurales, pero siempre, de menor importancia. No trajeron estos señores ni los grandes pasos sevillanos de Juan Manuel, ni las grandes Imágenes de la ciudad, ni se distinguen por ser grandes cofrades en sus Hermandades. Su cercanía a lo público les ha permitido enredar con pólvora del Rey, lo que unido a proporcionadas dosis de 'costalerimo' o 'capatacería' y una constante y permanente difusión mediática generan un refulgente producto que brilla en la actual mediocridad instalada en el mundo del fíes y porfíes.

El lobby ha decidido que la carrera oficial nueva no vale. ¿Pero, tanto cambia? Realmente, no. Han decidido calificar de ratonera la Tornería para tumbar el proyecto y…digo yo que es la misma ratonera por la que transcurre la Hermandad de la Cena cada Lunes Santo, cuando Don Manuel Muñoz Natera tiene a bien abrir los postigos de su calle. Por cierto, precedida de la Hermandad de la Paz y la Candelaria. Si es una ratonera que se clausure para todo.

No es eso, no. El lobby no la ha diseñado y tiene que tumbarla. No la puede tolerar sin su permiso. Y no es porque en el fondo les importe lo más mínimo, sino porque evidenciaría que ya no mandan o no mandan tanto.