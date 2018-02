MANOS UNIDAS: COMPARTIR

En el segundo domingo de febrero comienza nuestra campaña 2018, con el lema 'Comparte lo que importa'. Manos Unidas trabaja incansablemente para el desarrollo y la lucha por el derecho de los más pobres a vivir con dignidad y a realizarse como personas. Trabaja en proyectos agrícolas, educativos, sanitarios, de promoción social y de la mujer en más de sesenta países. Los beneficiados son niños y ancianos, jóvenes y adultos, familias y organizaciones de la sociedad civil con independencia de sus creencias, raza, sexo, ideología, religión y condición social.

Este año hemos elegido tres grandes proyectos que encierran grandes esperanzas. Uno en África, otro en América Central y un tercero en América del Sur. Al elegir los proyectos, como cada año, ponemos una ilusión infinita en poder llevar a estos países la esperanza de ir creciendo. No es soberbia sino la humildad de un trabajo para y por los demás. Recibimos más que damos.

La mayor pobreza no es la material. Por el contrario, la mayor pobreza es la que sufren las personas abandonadas, rechazadas y despreciadas por la sociedad. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía que "hay hambre no solo de pan, sino hambre de amor". La desnudez no es solo falta de ropa, hay desnudez por la pérdida de la dignidad humana.

Por eso uno de los principios fundamentales de nuestra organización es la defensa de la dignidad e integridad humana llevada a cabo a través de nuestra sensibilización de la sociedad, sacudiendo las conciencias para sembrar y fomentar el compromiso con los más necesitados.