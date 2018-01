Me viene a la mente una frase de Jesús cargada de sabiduría, actualidad y gran enseñanza para todos nosotros. Es aquella cuando dice a los que le escuchaban: "El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás…no es digno de mi". Enseñanza maravillosa de Jesús para la gran cantidad de personas que están dejando de disfrutar el presente, arruinando su futuro y todo por contemplar afanosamente todo lo que les ha sucedido en su vida pasada.

Mi experiencia como confesor me ha enseñado que no es Dios al que más le cuesta perdonar y olvidar el pasado de cada uno, tristemente y en muchas ocasiones somos nosotros mismos nuestro peor enemigo al ser incapaces de perdonarnos y de olvidar las páginas oscuras de nuestro pasado. Si cogemos la frase de Jesús, nos damos cuenta que si un jornalero que trabaja en el campo cortando trigo con la hoz en la mano, se pone a mirar para atrás, tiene muchas probabilidades de pegarse un corte con la hoz que le arranque la otra mano…y todo por no mirar y ocuparse del presente que existe en el aquí y ahora.

Para ser personas fuertes y luchadoras, y así lo quería Jesús para sus discípulos, es importante mirar siempre hacia delante usando el pasado únicamente como maestro que enseña para el futuro. ¿ Te hicieron daño?, ¿ pasaste una experiencia desagradable?, ¿te sientes culpable por un error gravísimo que cometiste?, ¿ otros tiempos fueron mejores? La máquina del tiempo no existe y por tanto mirar atrás no hace más que alargar y profundizar tu dolor, un dolor del cual hoy tú eres el responsable de mantenerlo o dejarlo marchar definitivamente.

Mira hacia delante, no mires atrás, perdónate y perdona a los que te hicieron daño y siente el perdón y la fuerza de ese Dios que hoy te invita a mirar adelante, un Dios que sabe que tu felicidad no se juega en lo que ocurrió en el pasado, sino en lo que nos entreguemos con amor en el presente de nuestras vidas.