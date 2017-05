El gran problema del machismo es que no somos conscientes de que está ahí. En nuestra vida diaria aparece y no lo vemos. Quizás, de soslayo. En ocasiones leemos textos en internet y los compartimos porque nos han hecho reír, creyendo que su autor ha sido tan inocente como para poner esas palabras que descalifican al otro género y te hacen tanta gracia sin querer. Ojo, que ellas también comparten estos textos inocentes con los que se sienten identificadas y que llevan su dosis de machismo. Aunque parezca mentira, cada día utilizamos términos que demuestran que vivimos en una sociedad machista. Por ejemplo, que pagamos en algunas discotecas más que las mujeres. Incluso, llegamos a culparlas de esto. Sin embargo, somos los hombres los culpables, los que financiamos y permitimos esto. Sin demanda no hay oferta. Son tantos matices que es imposible argumentar en tan pocas líneas que el machismo es un problema diario que solo se curará ofreciendo una educación feminista desde pequeños.