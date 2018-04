Maldición en Tempul

Tempul es de Jerez y lo es por muchas razones. Les puedo asegurar que hasta las argumentaciones más peregrinas son válidas de forma sobrada. Por ejemplo, por el hecho (que de simple no tiene nada) de que allí nace el manantial que de siempre ha surtido de agua a la ciudad. Jerez, por otro lado, no se merece más varapalos a su integridad territorial. En 1995 El Valle se erigió en municipio independiente. El zarpazo al término municipal fue enorme. Después vino la Sierra de San Cristóbal... Parece que hay alguien en la Gobernación de la Junta que quiere un Jerez minúsculo. Eso sí, hay que lanzar un aviso a navegantes, a los políticos dispuestos a engrosar sus términos a costa de los jerezanísimos dominios: todo aquel que lo ha conseguido ha pagado cuentas en las urnas. Casualidad o no, el alcalde vallense, García de apellido (qué novedad), que consiguió la independencia perdió las elecciones. Hernán acabó ante los tribunales. Créame, señor alcalde de El Valle: no le merece la pena. De veras.