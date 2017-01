'Vida (visible e invisible)''Un titular para un crimen'Ciclo de conferenciasSala La Quemá Marcha por el centro históricoAteneo de Jerez'Imágenes africanas'Actos en la BibliotecaCartel de la Semana Santa de JerezConferenciasPlaza Canterbury'Del tabanco a la peña'Habría que inventarlos

Hospital 'hla Jerez Puertas del sur'

SI el Dios de la Política no lo hubiera querido así, los hombres deberíamos haber ascendido a los cielos de Yupi y crearlos. Deberíamos haber adoptado poderes que no nos incumben y con nuestras manos hacer unas figuras barro, con coleta y gafas de pasta incluidas, y dar vida a los políticos de Podemos. Sinceramente, y con este corazón malhadado en la mano, no sé cómo hemos sido capaces los periodistas de aguantar tanto tiempo en las incómodas trincheras de información sin semejante referente ante nosotros. No pasa día en el que uno no se quede ojiplático -es decir con mandíbula desencajada y ojos muy, pero que muy abiertos- cuando escucha las ocurrencias de estos chavales. La última ha sido denunciar y criticar la visita del Rey a Arabia Saudí. Que Don Felipe vaya allí a traerse varias decenas de miles de horas de trabajo bajo el brazo para la gente de Astilleros se la trae al pairo a estos chavalines anticapitalistas. Lo suyo es la pose. Sufra quien sufra, duela a quien duela.

