No hay equipo de gobierno que en su mandato acometa, al menos, un par de 'mareas negras'. Esto significa en román paladino el reasfaltado de numerosas calles y avenidas de los enclaves más populosos, por regla general. No es cuestión de negar la necesidad de acometer estas actuaciones pero en ellas suele haber cierto halo de tener contenta a la asociación vecinal de turno para que no le ponga la cara colorada al alcaldable correspondiente cuando toque escuchar sus demandas en las cercanías de la llamada a las urnas. Sin embargo, desde hace muchos años, en Jerez se está retrasando la ejecución de un plan específico para mejorar el adoquinado de las calles del centro debido a las carencias presupuestarias. La plaza Esteve es la 'zona cero' del bache y del hundimiento de la calzada; sin embargo, Porvera, José Luis Díez, Corredera o El Mamelón, por citar algunas, van camino de ser otros puntos negros. Bienvenida sea la marea negra, pero un poco de marea adoquinada también le vendría muy bien a esta ciudad.