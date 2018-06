Curioso tipo este Marlaska. Resulta que durante su vida se ha dedicado a hacer lo que mejor sabe: ejercer de juez. Y ya se sabe que esta profesión tan delicada levanta en España todo tipo de críticas, y es que por aquí nos gusta clasificar a más no poder. "Que si comulgas con este partido, con el de allá, con el de más allá", por tétrico que suele. Grande Marlaska ha sido tildado de juez afín al Partido Popular porque algunas de sus decisiones no gustaron a los del bando de enfrente. En España somos así, seguimos viendo rivales donde hay contrincantes. Ojalá aprendamos pronto esta lección. La valentía de Pedro Sánchez al nombrarle ministro de Interior es enorme y, además, una exitosa decisión. Es un profesional al que le reconocen sus grandes méritos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y eso, quiérase o no, es lo esencial. Otra cosa hubiese sido que Máxim Huerta hubiese ocupado dicha cartera: el cachondeo hubiese sido supino, tanto dentro como fuera de las comisarías y puestos. Y ahora en Cultura... pues ya veremos.