Mártires democráticos

Muchos hablan de pasar página sobre los fusilados y desaparecidos a manos de los partidarios del dictador Franco. He oído a dirigentes del PP y afines, que son cosas viejunas, abrir heridas, rencor de los vencidos. Pero todos los años se beatifican mártires católicos fusilados durante la guerra. Se ensalza su martirio por defender su fe. No tengo nada que objetar, pues considero que todos tienen derecho a honrar a sus muertos. Pero deseo la igualdad con los mártires republicanos, demócratas, fusilados por los alzados, por defender los derechos de los más pobres y trabajadores: su fe. A unos se les entierra en iglesias. A otros se les niega hasta enterrarlos dignamente. Los monjes benedictinos del Valle de los Caídos niegan a los familiares de republicanos fusilados la exhumación de sus muertos. El gobierno no dota de medios para investigar las fosas de los mártires demócratas. A unos muertos todos los honores. A los defensores de la legalidad derribada: nada.