Melopea máxima

El título del artículo no lo dedico a ninguna patricia romana. Ni mucho menos, sino a la curda que llevaba encima un tipo que fue detenido tras estrellarse contra unas escaleras en Sevilla y preguntar acto seguido si había llegado a Badajoz. Es lo que tiene el volante, que se lleva muy mal con el alcohol, pero por desgracia no terminamos de enterarnos. Esta criatura, cual hijo de Johnnie Walker y Marie Brizard, quizás hasta creyó que su turismo disponía de las ruedas de un todoterreno de última generación para acometer tal fin o, en su ensoñación, vio una cuesta llena de césped donde lo que había era una escalera de barriada. En Jerez, vistos los resultados, parece que estamos aprendiendo. De 203 pruebas realizadas en el mes de mayo (un mes peligroso por aquello de los 'entrenamientos de hígado' de cara a la Feria) tan sólo una dio positivo. La verdad es que ser legal es fácil, tremendamente fácil: si bebe no conduzca, ya lo dijo hace años Stevie Wonder. Pida un taxi o que le lleven... o dese un paseo y disfrute de su ciudad.