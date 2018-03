Micro-feminismo

Si esta profesión tiene algo maravilloso es que la actualidad no deja de sorprenderte. El otro día, en el Canal 24 horas de TVE (es decir, que no era un 'Sálvame' ni otro engendro similar) una experta calificaba de micromachismos a extinguir cuestiones tales como ceder el asiento o el paso a una mujer. Ojiplático me quedé. Menos mal que me cogió desayunando a primera hora y estaba sentado. Si no es así les aseguro que me caigo redondo. Semejante estupidez me dio vueltas en la cabeza unas cuantas horas. Pero las tonterías cuanto antes se olviden, mejor que mejor. ¿Se puede tener un pensamiento más retrógrado?, me preguntaba. A esto que ayer por la tarde una amiga me pidió que la ayudara a abrir la ventana de un balcón, que se había hinchado con las últimas lluvias. Les juro que estuve a punto de acudir a comisaría y acusarla de 'microfeminismo' pues me trató como a un bulto de carne que tiene cierta fuerza en las manos. ¡A puntito estuve! (PD1: Espero que hayan activado el modo ironía). (PD2: Lo de la ventana es cierto).