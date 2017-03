Mil perdones

Hace una semana utilicé este espacio para dar ánimos a aquellos que habían lavado su coche nada más verlo hasta arriba de arena por aquella lluvia sahariana que pintó de playa media Península Ibérica. Uno no tiene más que disculparse por la sorna evidente (bienintencionada siempre) porque la realidad me ha aclarado algo, y eso que me ha aclarado precisamente no ha sido el coche. Dicho de otra forma, por más que yo expuse que habían gastado su esfuerzo en dejarlo reluciente en balde, llevo toda la semana con el barro en lo alto. Y una vez que la lluvia de ayer no terminó de aclarar los lamparones pegajosos de tierra, entono el 'mea culpa' y me golpeo el pecho en señal de autoaflicción. Jerezanos que leyeron ese artículo hace una semana y sintieron desazón por el dinero gastado en lavar el coche, ustedes tenían razón y este plumilla dedicará el primer rayo de sol a rascar la ya incrustada arena sobre mi humilde vehículo. Confieso que confié en los chubascos. Mal por mi parte.