Como diría el bueno de Tacho, esto ya se nos está acabando. Los cultos de su querida cofradía de la Sagrada Cena ya se están celebrando y mañana, el Señor de la Vía-Crucis, irá a su altar de cultos en la iglesia de San Francisco. Comienza una carrera ciertamente vertiginosa en la que cultos, reconocimientos, besamanos, actos literarios, papeletas de sitio, ensayos, reuniones de la dirección de gobierno, vía-crucis y convivencias se desarrollarán de cara a una Semana Santa que ya se presiente ahí y que, a buen seguro, nos dejará un buen ramillete de momentos para el recuerdo.

Desde esta redacción cofrade los teclados echarán humo y las noticias saldrán como longanizas en una fábrica de embutidos. Los vestidores estarán sumidos en el desvelo durante muchas noches de la Cuaresma casi escondidos en las iglesias adecentando a nuestras sagradas imágenes.

Las mayordomías no darán abasto. Montaje de flores, techos de palios, polleros en las traseras que dan jabón cuando se sube de vuelta tras la Catedral y damascos en los altares de cultos para ofrecer más realce si cabe. Predicadores anunciando lo que ha de venir, chaquetas oscuras con botones dorados, las medallas desempolvadas de los cajones, estampas para los niños, visitas a los sagrarios, tiendas que ofrecen capirotes de rejilla, últimos trabajos de costura, los escudos bien colocados en las capas de los nazarenos, muchos que, con sus carritos, se buscan la vida y las ricas torrijas de la abuela que como las de ella no he probado ninguna. Una visita al viejo barrio para ver al Señor de las Penas en su besamanos y la mirada de la Virgen de los Dolores que parece partirte en dos y que se recuerda para el resto del año .

Muy de Jerez y todo muy cofrade. Es lo que nos toca hasta que llegue el día de las vísperas. Permítanme el palabro del titular: 'mujerez' cofrade; que es como decir un Jerez cofrade. Que nadie piense que he dicho mujeres, aunque ellas sean el alma de las cofradías. Están predestinadas. Serán, más pronto que tarde, las que tengan peso en todo esto de las cofradías. Y si no, al tiempo.