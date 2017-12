La Navidad que Dios quiere

Cada vez llegan antes los anuncios, productos y decoración navideña a nuestras ciudades y supermercados. Afortunadamente la crisis económica ya va poco a poco repuntando, y las familias en general han mejorado en sus economías y pueden consumir con todo lo que de positivo tiene para muchas otras personas y sectores. Ya conozco a muchas familias que están haciendo su compras navideñas, encargando regalos, reservando productos y eventos… ¿y sabéis qué?... que me parece fantástico, que os invito y me invito a mí mismo a que pasemos una buena navidad sin que nos falte nada de lo necesario, y además creo poder decir que Dios no tiene nada contra los ricos… sino mas bien con aquellos que han puesto su confianza en el dinero… sean ricos o pobres… yo no creo que Dios quiera la pobreza material de nadie, a pesar de las grandes tentaciones y ruinas personales que una gran fortuna pueden traer consigo… Por tanto… no se trata de comeros la conciencia, invitándoos a que os hagáis pobres y no tengáis vuestros gastos y proyectos… solo os pido, os suplico, y os imploro en nombre del grito de tantos pobres y personas necesitadas de nuestra ciudad, que cuando compres langostinos… compres unos cartones de leche para tantos niños que lo necesitan, que cuando compres turrón… compres dos tabletas mas para ellos, que cuando reserves mesa para esas comidas y zambombas de navidad… te acuerdes de gastarte lo que vale un cubierto para uno de ellos, que cuando compres unos estupendos regalos… eches también uno mas para ellos… no te pido que gastes menos en muchos casos… te pido que para tener la conciencia tranquila, y más si eres cristiano o alguien que quiere un mundo mejor… nos acordemos, yo el primero, a no dar a los mas necesitados en último lugar y de lo que nos sobra…sino que sean una partida más de nuestros gastos...¿ No te parece?