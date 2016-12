Navidad es vida

La Navidad tiene un don: es la vida. Resulta curioso que en estas fechas el periplo vital se nos vuelva tan presente. Te acuerdas de los que no están. Cuando llegan los Reyes Magos vuelves a sentir la alegría del regalo, de la sonrisa, de la ilusión... eso sí, desde el otro lado, no de quien recibe, sino de quien entrega y se entrega. Además nace el Niño, lo que ya de por sí es un canto a la vida. Todo en la Navidad se nos agarra dentro porque conecta directamente con la fibra más sensible de nuestras almas. Incluso en los días más profanos, como son los de Fin de Año, tenemos la sensación de que se nos da una nueva oportunidad, una especie de cleenex astral que nos permitirá empezar de cero, aunque el día 1 volvamos a hacer lo de siempre para nuestra propia ruina. Siempre habrá algún cofrade (radical) que te suelte aquello de "qué ganas tengo de verlo crecidito (al Niño) para montarlo en un paso", lugar donde no suelen ocurrir precisamente cosas hermosas. Pese a todo, no deja de ser otro paso en el devenir de la vida.