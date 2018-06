Necesitados de Misericordia

Necesitamos Misericordia. Una vez leída esta afirmación muchos lectores pasarán y continuarán con su lectura del periódico, pero…muchos otros sentirán un pellizco en sus entrañas y una llamada de atención de su corazón. Sólo entenderán el comienzo de este artículo aquellos que se encuentran zarandeados por sus debilidades y miserias, aquellos que viven con un corazón que se desangra por las heridas de la vida, tal vez personas que viven en una dolorosa y triste incoherencia entre lo que la vida impone, el corazón siente y la cabeza piensa, personas que habiendo cometido errores en su vida se sienten solas y despreciadas, personas que no son capaces de absolverse y perdonarse sus faltas y pecados a o largo de sus vidas contra Dios, el prójimo y uno mismo….Necesitamos Misericordia, que significa Miseri (miserias), Cordia (corazón), es decir, un corazón que sea capaz de acoger las miserias que existen sin juicio ni condena y que cure todas esas heridas que nos quitan la paz….¿Dónde encontrar Misericordia?...Son muchas las propuestas, caminos, ejercicios y terapias que puede uno seguir para superar y curar esas miserias pero si no has cogido aún ninguno, o aún cogiéndolos no te dan la paz que necesitas, te propongo que te dejes abrazar por la infinita ternura y misericordia de Dios, un Dios que aborrece el pecado y la miseria, pero que ama con locura al pecador. Como dice el Papa, todo Santo tuvo su 'pasado', y todo pecador tiene un futuro gracias a que Dios está contigo siempre. Busca ya mismo un Sagrario, una Capilla, tu cuarto o un paraje natural y desahoga las miserias de tu vida y de tu corazón con Jesús de Nazaret. Sentirás, como aquel hijo pródigo del Evangelio, como Dios te abraza en tu miseria, las cura y te llena la cara de besos y amor. Algunos pensarán que el artículo es muy cursi, pero otros estoy seguro que cuando se atrevan a recibir el abrazo de Dios hoy no pensarán lo mismo.