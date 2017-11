Nivel básico municipal

Si entre sus aspiraciones, querido lector, se encuentra ser alcalde/sa de Jerez tenga usted absolutamente claro que hay tres pilares sobre los que deberá construir su elección. Si no es así, tenga por seguro que los jerezanos le darán, con todo el cariño del mundo, una patada. Lo primero es una ciudad limpia. Caminar por la calle sin pisar basuras es una gozada que eleva el espíritu de sus ciudadanos. Lo segundo es una ciudad segura, un lugar donde pueda hacer su vida sin que nadie se meta con usted ni le robe la bolsa. El tercer punto es el aparato circulatorio de las ciudades: el transporte público. Si éste no funciona a la ciudad le pasa lo mismo que al cuerpo humano: se atasca, la sangre no fluye y los órganos mueren. Después sólo queda el lamento y la lágrima. Pues ya sabe, si desea sentarse en la planta de la Alcaldía de Jerez haga caso a este 'juntaletras' y no se desvíe del camino que le marco. Después vendrán las guerras de partido, las puñaladas traperas pero tenga seguro que a sus vecinos, todo esto, les dará exactamente igual.