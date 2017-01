Nucleares ¿no gracias?

Vamos a ser serios. Las centrales nucleares dan unos disgustos que ríase usted del Juicio Final pero, hay que reconocer, que nos dan un montón de energía con la que cocinar, calentarnos, ver la tele y navegar por Internet con cierta seguridad. Presas hidroeléctricas se han hundido a decenas en el mundo pero nucleares tan sólo dos: Chernobil y Fukushima. Reconozco que estos dos accidentes no fueron tales, pues fueron desastres mayúsculos. Hace muchos años la lucha de la progresía contra esta fuente de energía fue tal que un solecito sonriente campaba a sus anchas por las solapas de media España. Lograron su objetivo los amigos de lo verde sin percatarse de que los verdes del bolsillo (los billetes) iban a volar en breve. En este país somos tan cínicos que decidimos dar nuestro más rotundo "no" a la energía nuclear para, acto seguido, comprarle la electricidad que no producimos a la vecina Francia, que por cierto la produce estrellando neutrones contra neutrones. Ole ahí.