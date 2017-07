Octavo mandamiento

" No darás testimonio falso contra tu prójimo". Este mandamiento se refiere fundamentalmente a no dar falso testimonio contra alguien en un juicio o pleito, sino que la verdad vaya siempre por delante entre los creyentes en Dios. Se nos invita a ser amigos de la verdad, a manifestar la verdad sobre lo que sentimos, pensamos, somos y hacemos, y sobre todo que no usemos la mentira para herir o hundir la vida de otras personas. Pero ante todo este mandamiento es el pilar sobre el que se asienta la base de toda la vida social. Efectivamente, ya que todos nosotros en el día a día de nuestras vidas y nuestros quehaceres cotidianos nos fiamos continuamente de la palabra que nos dicen ( me fío como cierto del médico, del funcionario, del albañil, del cocinero de un restaurante, del policía…), de las señales que vemos, es decir hacemos un continuo acto de fe en que las personas son honestas y no nos mienten. La vida social sería un desastre si no estuviera fundada en la verdad de lo que se dice y manifiesta entre todos nosotros. La palabra, por tanto, puede hacer mucho bien o mucho mal a los que nos rodean y a nosotros mismos.

Este mandamiento quiere evitar la mentira, la hipocresía, la maledicencia, la cobardía de los que dicen no saber nada y lo saben todo, hacer juicios erróneos sobre otros, o mentir para destruir la fama de otras personas. Me gustaría una última consideración sobre la maledicencia y la benedicencia, entre ser malditos o benditos. Maledicencia, significa maldecir, "decir mal" ….y benedicencia significa bendecir, "decir bien"…¿no te parece que seríamos más felices apostando por una vida benedicente en lugar de maledicente?. Apostemos por un estilo de vida que procure buscar y decir bien de todas las realidades y personas que nos rodean, en lugar de ponernos frente a la vida y los demás buscando su lado malo, y diciendo lo malo de las cosas como si fuera una queja constante… cambiemos la perspectiva de ver la vida, que nuestra vida sea una bendición, y no una maldición. Ser benedicente es ver el vaso medio lleno, frente a la maledicencia que solo ve el vaso medio vacío y se alegra en buscar lo negativo y lo malo de todo. "Bendecid, sí, y no maldigáis…" nos recomienda el Señor. Si fuéramos cada día con las personas que nos rodean y con nuestra propia vida más benedicentes seríamos más felices. Gracias Dios mío por ser bendito y benedicente con nuestras vidas, y ser la verdad que nos hace libres. ¿ Nos proponemos ser una bendición para los demás?