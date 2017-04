Oferta y demanda

El tema de las azafatas y/o paragüeras está dando demasiado que hablar. La cantidad de matices que entran en juego en este tema provoca muchas confusiones. No entiendo que Ganemos, una formación tan estricta con los términos, evite utilizar feminismo, que significa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, para defenderlo. Por otro lado, tengo varias amigas azafatas y algunas de ellas no quisieron dar su opinión. Para los que se asustan del silencio, recordar un dicho: "Perro no come perro". Ellas saben perfectamente lo que se van a poner y por lo que están ahí: son mujeres libres, formadas y con capacidad de decisión. El problema es que también es cierto que vivimos en una sociedad machista que hay que combatir. ¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo correcto? No lo sé. No encuentro salida al tema. Me parece que todo esto enmascara un debate que también es puramente económico: legislar sobre el mercado (el cuerpo) o que la demanda rija la oferta. Si no hay demanda...