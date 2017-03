Hacer oposición política no es un marrón. Ni muchísimo menos. Es un verdadero arte. El partido que no gobierna tiene el deber de vigilar de cerca al que sí lo hace para evitar que se exceda, que no actúe correctamente o lo haga a su libre albedrío pasándose las normas por el forro de sus papeletas. Eso sí, hay que reconocer que una oposición mal hecha es lastimosa, pues da precisamente eso, lástima y hartazgo. Es como una berza sin 'pringà' o como un gazpacho sin vinagre. Ser miembro de la oposición supone tener la responsabilidad de representar a todos aquellos que confiaron en tus siglas para que su voz esté presente. De nada valen golpes de efecto en búsqueda de titulares como preguntar si tal o cual gobierno tiene un plan para un apocalipsis zombie (esto juro que no me lo invento, que es real) o solicitar ampliar un aeropuerto con un millón de pasajeros y que se rediseñó para prestar servicio a tres.