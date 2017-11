Ordenanza ¿para qué?

En una ciudad en la que presumimos de ser la 'ciudad del caballo' parece mentira que se permita que paseen por el centro carruajes que están muy lejos de cumplir los mínimos. Animales que a primera vista no parecen estar en su mejor forma, carruajes con menos estabilidad que un carrito de la compra, itinerarios que colapsan el tráfico y cocheros en vaqueros y camiseta no pueden ser la imagen que presentemos de unos de los atractivos que más hay que cuidar. Llama aún más la atención que esto ocurra cuando hay una ordenanza municipal que regula el servicio turístico de coches de caballo, en la que se especifica, entre otras cuestiones, la uniformidad en el vestuario de conductores, el estado de la caballería (presentando informes veterinarios) y la obligatoriedad de llevar en la parte trasera una matrícula que concede el propio Ayuntamiento. No hay que ser muy vivo para ver que hay muchos que no cumplen la norma y lo que es peor, parece que da igual. Desgraciadamente esto también es 'marca Jerez'.