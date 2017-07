Orillas cofrades

El verano caliente que estamos viviendo no sólo en lo puramente meteorológico también tiene su lectura cofradiera. Hay cofrades que dejan a un lado faldones y cortejos para descansar un tiempo de la actualidad que no cesa, como el rayo de Miguel Hernández. Pero también están los recalcitrantes. Aquellos que no se empachan con escuchar 'Soleá, dame la mano' mientras se duchan tras una tórrida jornada del mes de julio.

La playa también tiene su punto cofrade. Y no es una rareza escuchar, desde el interior de un coche, la banda de Triana mientras un grupo de cofrades se limpian los pies de arena para no manchar la moqueta interior.

La playa más cofrade que uno ha conocido, de largo, ha sido la de Valdelagrana. Uno ha tenido la oportunidad de debatir si la vuelta de los Judíos de San Mateo debería de seguir por Barranco o, por el contrario, se deberían de plantear avanzar por Francos para desembocar en Mercado por la calle Justicia cuando la madrugada del Miércoles Santo ya es una maravillosa realidad.

Recuerdo algunas tertulias deliciosas con José Alfonso Reimóndez 'Lete' mientras nos mojábamos los pies en la orilla de la cofrade playa de Valdelagrana. No sólo hablábamos de cofradías sino también de toros, pues 'Lete' era un gran aficionado y llevaba el veneno del toreo en las venas. Son esos recuerdos imborrables con cofrades de altura como era nuestro siempre recordado 'Lete' que fue un gran presidente del consejo y un magnífico innovador de las cofradías, especialmente de la suya de los Siete Cuchillos.

El verano puede llegar a ser tan cofrade como uno se lo quiera plantear. Los hay que se olvidan de todo un poco y también quienes sueñan con el bamboleo de unas caídas como si fuese el mismísimo mes de marzo. Hay gente 'pa tó'.

Veranos de incienso. Veranos calientes. Veranos con música cofrade de fondo que sólo sirve de puente para que llegue pronto la Navidad y, con ella, la imagen icónica de la trasera de la cabalgata de reyes. Somos cíclicos. Somos así. Y que nadie intente cambiarnos.