Ortografía en llamas

La importancia que tiene eso de escribir bien. Y no me refiero a enlazar con tino las palabras para que las frases tengan sentido, sino a redactar sin faltas de ortografía. Lo saben bien los bomberos de Burgos, cuyo examen de ingreso suspendió el 60% de los aspirantes por no dar con la tecla. La pregunta que se hace la sociedad en general es: ¿necesita un bombero diferenciar entre halla y haya para ser bombero? Sin duda. Si a sus cualidades para el Cuerpo se le une que no comete tan siquiera erratas cuando debe redactar un informe sobre un suceso, o escribir algo tan cotidiano como un wasap, seguramente él mismo se apreciará mucho más a sí mismo, y lo que hace. Si a los niños, cuando son niños, no se les clasifica en la escuela por lo que quieran ser de mayor y dependiendo de ello necesitan o no estudiar más o menos, por qué habría que hacerlo con adultos, como si la ortografía fuera cosa de unos pocos, cuando es asunto de todos. Mejor conocerla que dejar que ella nos ponga la cara colorada.