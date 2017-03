Pablo y la prensa

Pablo Iglesias es un producto. Supo colocarse ante las cámaras (y buscar quien le diera cancha), estar en el lugar exacto, buscar perfectos flancos de ataque, echar sal en algunas heridas (en otras no) y colocarse como un adalid de la libertad que dice defender. Pero ya se sabe que aunque la mona se vista de seda, anticapitalista se queda. Creerse por encima del bien y del mal es muy peligroso, porque supone arrogarse un poder casi divino para poner y, lo peor, disponer. Y más aún en un representante público. Iniciar purgas es muy chungo y hacerlo además con los periodistas (llámenme corporativista, no me importa) peor todavía. No sé si lo habrán cabilado pero atacar el derecho a la información es como colocar explosivos en los mismísimos cimientos de nuestra sociedad. Lo único que podemos avanzar es que si Pablo se sale ya sabemos quiénes serán sus voceros y lo que nos desinformarán. Y la verdad es que da miedo. Mucho miedo.