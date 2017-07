conciertos

NO se trata de una invención de quien suscribe. Ni mucho menos. En muchos países de Centroeuropa existe el paro climático, que es aquel que se aplica cuando las condiciones de trabajo en el exterior son tan duras que lo más aconsejable es quedarse en casa. Sucede en Bélgica, donde un buen amigo me recuerda que durante un invierno los guantes se le quedaban literalmente pegados a las vigas metálicas. No había forma de trabajar. Entonces se paraba hasta que las condiciones se ablandaban. Los sueldos recaían a partes iguales entre las empresas y el Estado. Aquí, lógicamente, el enemigo no es el invierno, sino este verano que es capaz de derretirte los sesos hasta, como decía mi abuela, echarlos por la nariz. La muerte de un trabajador mientras asfaltaba una carretera en plena ola de calor es algo tan triste como para hacérselo mirar. Morir en el tajo es algo indeseable que nos conmueve a todos pero perder la vida por trabajar junto a una fuente de calor de 180 grados roza lo delictivo. Apliquémonos el ejemplo belga. Ya.