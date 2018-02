Pasión por el Sábado

No nos libramos ni en Cuaresma. Desde esta redacción cofrade habíamos hecho votos por dejar aparcado el tema de la carrera oficial, los palcos y los repartos de las hermandades. Pero no hay manera de olvidar el asunto. Hace unos días, los hermanos mayores de las hermandades de vísperas se reunieron en la sede del consejo de la Unión de Hermandades para dilucidar, preguntar y conocer sobre las posibilidades que existen -si hay alguna- de entrar en los días de la Semana Santa. De aquella reunión, trascendió algo parecido a un "dije digo y ahora digo Diego". El obispo de la Diócesis, José Mazuelos Pérez, ha venido diciendo que no habría problema alguno para poder dar carta libre a un día más de la Semana Santa pero por delante. Es decir, por el día del Sábado de Pasión.

El Sábado Santo, con toda la razón del mundo por parte del prelado, es una quimera. Litúrgicamente no tiene un pase el asunto. No es posible que el pueblo de Dios esté celebrando la vigilia pascual mientras que un resto está acompañando al Santo Entierro al Calvario. No es posible por mucho que guste entre los cofrades un Sábado Santo con procesiones. Curiosamente una demanda que, o mucho me equivoco, o viene de un sector que no dudaría un instante a tomar el peaje de Sevilla y acudir a ver los Servitas que es algo así como muy snob.

El cambio de rumbo se ha dado en Bertemati y ahora se aboga por un Sábado de Pasión en el que nadie confiaba hace tan sólo un par de meses. Siempre dijimos que mantener esta jornada era positivo para la ciudad. Era un día más de procesiones, la hostería se encuentra con unas vísperas muy suculentas, Jerez entero ha entendido que es una jornada esplendorosa y, así, las cofradías nuevas se van cociendo poco a poco. Sin prisas que no traen nada bueno. Dejar 'sine die' esta jornada beneficiaba a todos. El montaje de una carrera oficial abría la posibilidad de más ingresos en concepto de sillas y las cofradías de vísperas podían llegar a los plenos con todos los derechos adquiridos, pues ya se sabes que tanto generas tanto vales.

El cambio de viraje puede ser acertado. Todos salimos ganando. Pero quizá este cambio de rumbo se debió de haber llevado a cabo mucho antes. Se piensa en ciertos círculos cofrades que el trato no ha sido el mismo ni la vara de medir. Pasión llegó por la campana -que no la de Sevilla- hasta el palquillo de Aladro el pasado año. Y ahora se cierra el grifo y toca esperar a las demás. Y es que, sólo les separa a Pasión de la Sed y Salud de San Rafael nueve meses. Nueve meses justos que separar a la que entró -por méritos propios que no quiero decir que no lo merezca- con las que se quedan con la miel en los labios.