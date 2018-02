Tío Frasquito: ¿Tú conociste a don José María Pemán? -Pues claro que lo conocí, querido sobrino. En Jerez lo conocía casi todo el mundo. No sólo fue un gran escritor, era además el perfecto caballero de otros tiempos. Una persona cercana, con clase, con cultura, cortés, agudo y exquisito. Aunque gaditano de nacimiento estuvo siempre muy ligado a Jerez por su matrimonio con una jerezana. Aquí cerca, en la viña de Cerro Viejo, escribió muchas de sus obras.

-Yo hasta ahora no he leído ninguna de ellas.

-Pues eso te has perdido, sobrino, yo sí he leído varias y también vi representadas algunas en el teatro, como 'El Divino Impaciente', 'Cuando las Cortes de Cádiz' o 'La Viudita Naviera'. Inolvidables obras teatrales llenas de fuerza dramática, ingenio y hasta de fino e inteligente humor. Como jerezano, tampoco puedo olvidar su elegía a la Feria de Jerez de los años 40, en la que la retrata como nadie jamás lo hizo:

Negocio y poesía: ¡Feria de Jerez! ¡Rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta diez duros en vino y almejas vendiendo una cosa que no vale tres!

-Pues no sé, tío Frasquito, si te has enterado de que ahora el Ayuntamiento le va a quitar su título de Hijo Adoptivo de Jerez que le concedieron allá por los años cincuenta.

-Normal en estos tiempos, no me extraña, eso ha sucedido muchas veces a través de la Historia cuando cambian los regímenes políticos. ¿No han querido también quitar en una ciudad de Cataluña el nombre de una calle dedicada a Antonio Machado por aquello de 'españolista'? ¿O no ha tenido la plaza del Arenal nada menos que seis nombres distintos según cambiaba la política durante los dos últimos siglos? Pues igualito.

-Tío, en lo de Pemán pienso que a lo mejor puede haber determinadas razones para ello.

-Sobrino, las razones si no las hay se inventan o se tergiversan según conviene a la política de turno. No te quepa duda de que con estas cosas lo único que se pretende es congraciarse con los propios votantes, y a veces difuminar otras cuestiones más primordiales. Ten en cuenta que pocos políticos, sobre todo de los de andar por casa, no suelen gobernar pensando en los ciudadanos en general, aunque algunos hay; lo hacen a gusto de su clientela, de sus votantes, que son los que al fin y al cabo les van a permitir mantenerse en sus cargos y seguir cobrando del erario público.

-Tío, te veo algo radical respecto a la política, no estoy yo muy de acuerdo con lo que dices.

-Me conoces y sabes muy bien que suelo ser moderado en todos mis planteamientos, lo que ocurre es que ya soy viejo y he visto muchas cosas en la vida. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y la razón sólo tiene un camino. Por eso digo que poco importa a gobernantes y 'adláteres' lo que piensen o sientan aquellos que votan a otro partido que no sea el suyo. Esos no les sirven para nada, sólo importan los propios, los que siempre aplaudirán aquello que hagan o digan por muy irrazonable que sea.

-No puedo creer que sea así.

-Créetelo. Y cree también que en el caso de Pemán su obra y su figura permanecerán en el tiempo por los siglos de los siglos, al igual que permanecen Quevedo, Arniches, Azorín, los Álvarez Quintero o Muñoz Seca. Por mucho que le quieran quitar a Pemán su busto, su nombre de un colegio o el nombramiento de Hijo Adoptivo, su obra literaria no la podrán borrar jamás, la cual permanecerá a través de los siglos. Sin embargo, los que tratan de defenestrarlo en muy poco tiempo caerán en el olvido; peor aún, serán recordados negativamente cada vez que un historiador o un literato de prestigio se ocupe de este insigne escritor. Por cierto, lo de Hijo Adoptivo es al fin y al cabo un documento que va a seguir conservado en los Archivos Municipales, no creo que lo quemen en medio de la Plaza del Banco.