Y Pepeaño encontró trabajo

Con esta ironía cariñosa y el debido respeto a nuestro querido personaje jerezano, quiero señalar un claro indicador sobre la recuperación económica que está siendo noticia en Jerez y su comarca en el mes de junio. Es cierto que ya hace mucho tiempo que no vemos a Pepeaño por Jerez, al menos yo no lo veo (bueno hace cuatro meses lo vi fugazmente en La Tasca ). Una de las últimas veces que lo vi fue en la despedida de Paula en Madrid hace ya unos años…. Digo -en broma- que es un claro indicador porque si Pepeaño hubiera encontrado trabajo es que estaríamos en la 'Champions' de recuperación total y absoluta de nuestra economía. Y digo esto porque todos los que lo conocemos hemos reído hasta no parar con sus "cosas" con sus "golpes irónicos" cuando se le hablaba de trabajo. Él mismo decía que cuando alguien le preguntaba "¿Pepeaño y tus hermanos viven?", su respuesta era: "No, mis hermanos trabajan, el que vive soy yo". Cuando contaba eso con la gracia y el age que lo contaba no podíamos parar de reír . Otra de las cosas que respondía cuando le decías "Pepeaño, tengo un trajabo para ti" era que no fueras malo con él, que lo que no quieras para ti mismo no se lo ofrecieras a él . O bien, cuando nos contaba que le llamaron para hacer una mudanza, que sólo había que cargar en el camión los mismos muebles que ya habían descargado en una anterior ocasión. Y su respuesta fue: "Mira! Mejor llama al primero que los descargó que él sabe como van colocados dentro del camión" … Todavía me río cuando lo recuerdo con esa cara que pone y cómo lo dice.

Y es que lo del paro en nuestra tierra ya se ha convertido en un verdadero panorama que desgraciadamente muchos ya se lo toman a broma -por no llorar-. El desempleo es una lacra y sobre todo el de larga duración no es ninguna broma. La falta de alternativas cuando alguien se queda en paro es el verdadero problema de nuestra, hasta hoy, economía más especulativa que productiva. Una persona tanto tiempo desempleada es un problema en primer lugar para él o ella , seguidamente para su familia y para la sociedad. El desempleado de larga duración se enfrenta, ademas del económico, a un problema de autoestima, de ánimo. ¿Qué le dices a tus hijos cuando te ven sin trabajo, sin ocupación y sin recursos? ¿Ellos pueden pensar que eres peor que el que tiene trabajo? El desánimo es grande y eso debemos erradicarlo. No se puede permitir que seamos el vagón de cola. No podemos relajarnos o conformarnos con la noticia (buena noticia desde luego) de que en Jerez la reducción del paro en junio ha sido de 925 personas, lo que supone un 3,25% aproximadamente. No deja de ser un buen síntoma para la tragedia que tenemos encima. Además, en virtud de las noticias publicadas en estos días, la bajada del paro ha sido generalizada en la comarca, sobre todo en la costa. Por ejemplo, en Chipiona el desempleo ha descendido un 12%; en Rota, andaba por un 11%; en la mismísima Trebujena, más de un 6%. Así que con estos números se me antoja que al final va a tener razón Antonio Mariscal -Asociación Clúster Turístico- en su "atarifado" guiño al veraneante de Cadiz: "Cuando en la playa sople viento de levante vente pá Jeré" y vaya usted condió….