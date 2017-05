Personajes FINOS que fueron… Sancho Mateos y Sancho Sopranis

Me considero jerezana-portuense, con permiso de los auténticos oriundos de este Puerto - ya que en Jerez, donde me nacieron, me tienen por registro-. Y mi único crédito en el pueblo costero más señorial de la provincia -que real es otro- es que a la carretera de El Puerto a Sanlúcar me trajeron con ocho meses de vida y tan pronto pude regresar por mí misma lo hice todos los veranos, hasta ahora.

Si hubo alguien para mí que tanto hizo por el FINO, jerez sublime al que está tradicionalmente dedicada a honrar esta Feria, fue don Alfonso Sancho Mateos, ya en la segunda mitad del siglo anterior. Formado en los Jesuítas y en Inglaterra con otros bodegueros portuenses y jerezanos con quienes mantuvo amistad toda su vida, honrando Jerez con casa y viña propia, donde cultivaba las excelentes uvas Palomino en su Viña 'El Caribe' para el Fino de su afamada bodega de El Puerto, ciudad de la que fue alcalde-presidente.

Y si hubo alguien que tanto estudió, supo y escribió en el siglo pasado de la Historia de Jerez -con mayúscula- desde su reconquista fue don Hipólito Sancho Sopranis, que desde su despacho de la secretaría del Ayuntamiento portuense nos hizo llegar, en su obra, tanta historia medieval y moderna, incluso del comercio de nuestro vino, desde las particiones a los Caballeros Veinticuatro jerezanos. Al recordarle no puede quedar en el tintero el nombre de su más aplicado discípulo y colaborador quien, nacido en El Puerto, vivió la última década de su vida en la ciudad hermana: Juan de la Lastra y Terry, recordado con su copa de Fino de la una en punto por quien entrara en el Hotel Jerez.