Polémicas de todos los años

Apenas queda nada, unos días o unas semanas, quién sabe, para que la eterna polémica vuelva a tronar por los mentideros de la ciudad: "¡Con los palcos la Semana Santa no se ve!". Esta frase, que suele provenir de aquellos a los que la celebración les da igual, suele pronunciarse con aire de indignación, incluso como si un agravio se estuviera acometiendo contra la población. Usted podrá desgañitarse respondiendo que al Soberano Poder, por ejemplo, se le ve estupendamente por la zona de la avenida, o que las Tres Caídas son un primor en los primeros compases de su estación de penitencia... Dará igual. El susodicho le insistirá en que en tal o cual esquina de la Carrera Oficial los palcos no dejan ver nada. La queja, respetable por supuesto aunque no se comparta, es semejante a la que pronunciaría un aficionado a los enganches que no viera nada detrás de las tribunas del Depósito de Sementales. Quien quiere ver siempre verá. No hay más ciego, ya se sabe, que aquel que, nadie sabe por qué motivos, no quiere ver ni que los demás, de paso, vean.