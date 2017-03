Políticaespectáculo

A DURas penas conseguimos quitarnos de encima la política espectáculo. Uno de los ejercicios más importantes que una persona puede llevar a cabo por el bien común (trabajar por los demás desde donde se toman las decisiones) se ha transformado de un tiempo a esta parte en una especie de cabaret bajuno en el que el objetivo no es solucionar problemas, sino proclamar gracietas que levanten a los compañeros de bancada. Causa dolor este esperpento, esta beligerancia ajena a cualquier tipo de razón, del tipo "si tú lo quieres yo no te lo voy a dar", así se refiera mismamente al mosquetón que evitaría que éste se desplomara barranco abajo. El espectáculo viene de lejos. Los predicadores televisivos tienen hasta sus canales en los EEUU. Y hay quienes pican y les legan herencias... y se hacen multimillonarios por la boca (más que por la cara). Una herencia, a qué engañarnos, tiene su importancia, pero el futuro no tiene precio. Y lo tenemos secuestrado.