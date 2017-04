Llegabas con el alma abierta sin callos en el corazón. Entregaste a tu ciudad lo que la misma te pidió, y le hiciste entender a tu ciudad por qué muchos soñamos a diario con la semana de pasión. Te dejaste los sentimientos y seguro que algo de tu salud en un esfuerzo antológico anunciando a tu tierra lo que a ti te anunciaron tus mayores.

El día anterior, sobre las tablas del teatro mirábamos la grada en la lejanía y me dijiste con firmeza. "Acoj.." ¿verdad? Luego en una deferencia que te agradeceré siempre, me entregaste el pregón para que, dado que yo no podría asistir, le echase un vistazo a lo que quisiera. En aquel momento ya me di cuenta que habías ganado la partida. Yo lo ojeé y me emocioné tal y como un día después haría todo Jerez.

Gracias José Blas por tu ilusión, por tu sinceridad, por tu trabajo y por tu entrega, gracias por abrir tu corazón a tu ciudad y no dejarte en los recodos del alma ni una chicotá secreta e íntima a los acordes de Amargura de Beigbeder, gracias por compartir la presencia de tus padres durante toda tu disertación, gracias por recordar la dureza de aquellas primeras salidas de hermanos costaleros que salvaron con el esfuerzo y el dolor de muchos como tú parte del alma de esta tierra, gracias por recordarnos las clases de D. José Ramón Fernández Lira a través de tu creación artística, gracias por traernos la bondad de Manolo Mesa que tanta falta hace en nuestro mundo de hoy, gracias por defender las verdades de la fe públicamente sin vergüenza alguna.

Pasó el día y nos queda el poso de tu verdad, de la autenticidad de tu vida y la perspectiva de un Domingo de luz que siempre pusiste como centro de tu vida. Ahora le toca a Jerez.

Por cierto, confío, espero y deseo que no se nos prive del pregón de tu hermano, cuya presentación ha sido de las más bellas, rutilantes y exquisitas que uno recuerda. Sencillamente alucinante. Pero esto, ya será otra historia y el consejo tendrá la palabra.

Un abrazo fuerte, gracias, compañero.