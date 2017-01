«yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud". Es la carta de presentación de Dios. No se presenta aquí como Dios Creador, sino como Dios Liberador, por tanto busca liberarnos de todo aquello que esclaviza y oprime. 'Tu Dios': No se limita a decir que él es Dios, con decir eso bastaba, sino que con expresión sencilla pero profunda quiere manifestar el amor que hay en esta relación. Soy de Dios y Dios me considera suyo.

Es una relación continua de alianza, de cariño, de amor y de pertenencia. Después se esfuerza en decirnos que Dios en su relación de amor, como en cualquier otra, quiere exclusividad y por tanto nace el monoteísmo. Lo que más me gusta de este mandamiento es cuando Dios mismo se autocalifica como celoso. ¡Es totalmente un enamorado! Y nos quiere tanto que no quiere que nos perdamos en otros brazos que no sean los suyos. ¡Qué pasada! ¿No?

Detesta los ídolos: es decir, hacer dios aquello que no es Dios: orgullo, dinero, poder, droga, sexo, placer, protagonismo, ser el centro, adorarse a sí mismo ¿ A qué tú también los detestas?. Finalmente Dios en el primer mandamiento introduce otra nueva revolución: ¿Por qué se esfuerza en decir que no se hagan figuras de Dios?: Dios no quiso que se hiciera imagen o representación alguna con el objetivo de abrir los ojos del corazón para percibir lo que no se ve, el misterio insondable de Dios.

Existen muchas cosas reales que no se ven con los ojos de la cara. A Dios se le ve con el corazón y con el alma. Que de cosas maravillosas contiene este primer mandamiento de la Ley de Dios.