Primero de julio

Comienza al fin el mes de julio, el de las vacaciones, el mes para el cual vamos guardando las mil cosas por hacer que las obligaciones del resto del año nos impide. Si va a la playa, aproveche, si puede, para leerse una buena novela de esas que enganchan. Saque tiempo para sí mismo, si puede, y apúntese al gimnasio o salga a hacer deporte cuando caiga la fresca por la noche o a primera hora de la mañana. Las vacaciones, o las jornadas reducidas, o la tranquilidad del período estival, requieren un pequeño esfuerzo, sobre todo mental. En los ratos libres uno puede caer en la por un lado necesaria morriña del descanso. Pero creo que eso del 'cansancio acumulado' no es más que un invento, una trampa que nos ponemos nosotros mismos cuando estamos colapsados por el estrés. Pero uno no se siente más descansado después de un día de sofá, yo al menos no, y resulta preferible irse a la cama por la noche sabiendo que ha disfrutado del tiempo libre. Venga, a moverse, que hay que descansar.