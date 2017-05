Quinto mandamiento

"No matarás". En el momento en que lees este mandamiento imagino que te parecerá evidente que matar sea algo negativo. Pero este mandamiento en el momento en que Dios lo transmite es una auténtica revolución. Esta es la primera vez en que no matar queda prohibido por una ley, en este caso Divina. En efecto, no existía una norma semejante, ya que en un tiempo de continuas guerras, asaltos e invasiones, el hecho de matar era algo cotidiano y a la orden del día. Una vida en aquellos tiempos de conflictos valía más bien poco. Dios con este mandamiento quiere que matar a una persona no sea algo habitual , y quiere dar a la vida humana y su protección la mayor dignidad posible. Matar a una persona se convierte en la peor de las acciones que un ser humano puede realizar, ya que cada uno de nosotros ha sido creado para vivir y para amar la vida con pasión. El dominio sobre el principio y el final de la vida es algo que está en manos de Dios , y no de la humanidad. Dios proclama un ¡¡¡Sí a la viva , a vivir dignamente y a hacer todo lo posible para que la vida sea protegida!!! Se trata de defender la vida humana desde la concepción hasta la ancianidad y la enfermedad sin adelantar o provocar la muerte de ninguna persona por ninguna de esas circunstancias, aunque se pongan todos los medios terapéuticos proporcionados que mitiguen el dolor y ayuden a morir dignamente. Es no matar ni incluso a aquel que por motivos de justicia humana pudiera merecer una pena de muerte, ya que sería caer igual de miserable que ese criminal. No matar significa luchar y no quitarle a ningún ser humano lo que necesita para vivir o en muchos casos sobrevivir. No le quitemos la vida a nadie, y que este mandamiento de amor a la vida , a mi vida, a la vida de todos, me sirva para comprometerme hoy a vivir la vida con amor y pasión como si fuera el primer día de la vida, el único día de la vida, el último día de la vida. Gracias Dios mío por el don de la vida que me diste para vivirla a tope de tu mano, y convierte los corazones de aquellas personas que matan a otras personas. Amén.