RESERVAFLAMENCA"Vivimos condicionados hasta el hecho de no mostrar tu propio yo"

-se ve cerca la luz....

-Pues sí, lo que quedan son los últimos retoques gráficos, el tema de diseño que se está haciendo desde Madrid y poco más. Mi idea es que a principios de junio tendré el disco en mis manos, y se presentará, al menos lo hemos programado así, a finales de junio.

-Hasta que uno no se mete de lleno en grabar un disco no sabe lo que hay detrás...

-Pues sí, está claro que es una complicación, pero bueno, si te apetece grabar hay que hacerlo. Posiblemente, en vez de 14 meses que ha durado la grabación, y en vez de invertir todos mis ahorros, lo hubiera podido hacer en tres o cuatro meses con una especie de falso directo o cantes rescatados de recitales, pero no, me apetecía hacer algo que me refleje y que el que no me conozca de nada vea quién soy realmente.

-¿Y qué tipo de disco ha grabado?

-Un disco íntimo, que tiene letras populares pero también reflexiones e ideas mías hechas letras. Es quizás un disco un tanto atípico, porque he visto pocos discos que incluyan un bonus track, y lo he hecho. Son nueve cantes más un bonus. En definitiva, he querido revelar cosas de mi intimidad y compartirlas, y eso ha implicado un trabajo de fondo previo de muchos meses. Ha sido bonito, pero duro.

-A la hora de editar un disco, ¿qué canta más el esfuerzo físico o el mental?

-Un poco de todo. El físico porque se prolonga mucho en el tiempo, y el mental porque aunque ya está terminado y sólo falta masterizar, aún sigo dándole vueltas a la cabeza en determinadas cosas. También porque he querido hacer algo diferente y eso requiere un esfuerzo importante.

-Y merece la pena tanto esfuerzo porque luego el público en general valora poco todo eso que hay detrás...

-Por supuesto, de eso no me cabe duda. Cuando el disco está acabado y ves que es como un hijo sonoro, porque al fin y al cabo cada una de las pistas son momentos de tu vida, al menos así lo entiendo yo. Por ejemplo, en los martinetes que hago me llevan directamente a la niñez y me veo en el regazo de mi abuelo cuando él me cantaba para que yo le respondiera, la malagueña me traslada a la final del Nacional de Córdoba, las alegrías al primer premio que me dieron en el Concurso Nacional por Alegrías de Cádiz. Así, cada uno de ellos, por eso digo que merece la pena, es como mi banda sonora personal.

-Hábleme un poco más del contenido del disco...

-Bueno, como he dicho son nueve pistas, con letras mías, populares y de Rafael Lorente, más un bonus track, que he titulado 'Ministerio del Interior' y es una especie de tabla de mandamientos mías con música de José Luis Montón. Luego he hecho martinetes, alegrías, bulerías, malagueñas. Aquí me quiero parar porque he grabado unas malagueñas del Chato de la Venta, un andaluz afincado en Madrid y víctima de la libertad de expresión, que para mí es algo muy importante. Le dieron seis tiros y lo tiraron a una cuneta porque durante el franquismo se dedicaba a cantar letras reivindicativas. Es una especie de homenaje.

-Para un artista que supone grabar su primer disco...

-Evidentemente, es su presentación, aunque también es un sueño. Creo que grabar el primer disco es el sueño de todo joven artista que se toma esto en serio y hace las cosas con respeto y profesionalidad. No sé si es tarde, si pronto, no sé, pero sí que tengo claro que tenía cosas que decir, por eso ha llegado el momento.

-Lleva usted un año meteórico en lo profesional, ¿le está dando tiempo a afrontar su realidad?

-Sinceramente sí. Intento tomarme las cosas con calma, aunque a veces se me pueda ver de aquí para allá. Yo soy simpatizante del budismo, y a mí eso me aporta centrarme en el ahora, a saborear todo lo que está ocurriendo. En este sentido me está resultando muy útil porque me están pasando muchas cosas, todo muy rápido y de envergadura, pero creo que estoy consiguiendo saborearlo todo. También decidí desde enero centrarme solamente en mi carrera artística, he aparcado un poco la docencia, porque creo que era necesario.

-Ya que habla de eso, ¿se puede compaginar perfectamente el cantar con su profesión de docente?

-Claro que sí. Sé que hay gente que no lo entiende, y que piensa que de alguna manera le estoy quitando el trabajo. Yo no lo veo así, porque para mí la docencia es algo que me apasiona, e intento ganarme la vida con eso y luego vivir del flamenco, no por nada, sino porque mi cuerpo me lo pide, simplemente lo necesito. Necesito cantar y expresarme.

-El título del disco es cuanto menos sugerente: 'Libertad condicional'. ¿Por algún motivo?

-Bueno, al principio me daba un poco de miedo porque cuando lo escuchas, lo primero que se te viene a la mente es decir 'éste ha tenido algún problema', 'este acaba de salir de tal...'. Pero no, voy mucho más allá, es una metáfora con la que me siento identificado y que la he cantado en forma de martinetes y debla con letras mías. En el arte, se tiene la obligación de reflejar la sociedad en la que vivimos y no pasa un poco que todavía cantamos letras fuera de lugar, anacrónicas. No nos damos cuenta de que nos pasamos toda la vida cantando las verdades de otras personas que tienen cien años más que nosotros. Además, vivimos en un época en la que uno tiene que tener cuidado con lo que opina, dónde opina, cómo opina o las consecuencias que esos comentarios pueden tener. Vivimos en una sociedad condicionada, como ocurre a veces con la libertad de expresión.

-Le sale a usted la vena docente...

-(Risas) Sí, pero porque hay cosas que no entiendo. Por eso mismo, por ser docente, uno se da cuenta de que desde pequeño no se fomenta la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico, reflexivo...Y fíjate que sería interesante porque se aprendería más reflexionando sobre ciertas cosas que no memorizando, que al final no sirve para nada. Aprobar no es aprender. Desde pequeño nos van cortando las alas y metiendo en un cajón lleno de moldes. Eso al final lo que provoca es que la sociedad no evolucione.

-¿Y eso se refleja en el arte?

-Se refleja hasta el punto de que la función del arte hoy día se ha convertido en conservar y mantener la tradición, lo que nos han transmitido. Parece que el artista tiene esa función, no tiene por qué crear ni contar nada nuevo. Hay cantaores que en función de qué canten recuerdan a uno u otro, pero no han sido capaces todavía de aportar cosas.

-Su disco tiene cinco guitarras de Primera División...

-Sí, son personas a las que admiro como artistas y como amigos. Juan Diego Mateos, Manuel Parrilla, Manuel Valencia, Diego del Morao y José Luis Montón han dado su toque, igual que mi primo José Rubichi y el Bo, que es un fenómeno, el Chispa, Luis Carrasco y Carlos Merino a la percusión, Diego Villegas a la armónica y la flauta, Bernardo Parrilla al violín, y Jesús Lavilla al piano. El elenco es brutal.

-Cambiemos de tema. En agosto abrirá la Fiesta de la Bulería dirigiendo espectáculo...

-Sí, se llama 'Bodas de oro', por el hecho de cumplirse 50 años la Bulería y también por otra cosa que ahora no puedo desvelar. Estoy muy orgulloso de que me lo hayan encargado. Haré recordatorio a las figuras del cante que han pasado por la Fiesta de la Bulería en la primera parte, y en la segunda eso que no puedo comentar. La cosa va muy bien, la verdad.