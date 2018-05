Corren por las rotondas. Brincan. Están ahí para pública contemplación. Y escándalo. Y asco. Son las ratas. Dicen que hay unas diez mil por cada uno de nosotros. Quizás sea cierto. Quizás no. No lo sé. Lo cierto es que suponen un riesgo. Sanitario y publicitario. Una ciudad llena de ratas está 'fea'. Se las ve estos días por la zona norte. Allá por los límites de Hipercor, una zona 'bien' de Jerez. Hacen su vida a la luz del sol. Tranquilas. Tanto, que hasta parecen ratas de campo. Tiradas en mitad del césped, recelosas siempre, atentas, pero relajadas. Y pienso (que ya son ganas) que son ratas porque nacieron así. Quien puñetas nos mande a este mundo decide si vienes en forma de pulga, rata , humano o tigre de Bengala. Otra cosa muy distinta es nacer humano y convertirte en una rata. Contra eso no hay perdón. Mal asunto. Y mientras, ellas, las roedoras, se solazan en las rotondas mientras otras ratas hacen de las suyas. Unas abandonan las armas, otras dicen hacer política, las de más allá intentan reventar el Estado desde dentro. Ratas. Y genes.