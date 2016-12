EN Londres, desde hace años, se paga un peaje para circular en coche por su centro (si es que en la 'City' existe un centro). París o Sao Paulo ya empezaron a aplicar hace años esa idea, por algunos tan descabellada, de restringir la circulación por el criterio de la terminación de matrículas y ya se baraja seriamente cerrar al tráfico las principales calles. En Roma, donde el tráfico es un verdadero caos, se está empezando a prohibir la circulación total los domingos. Y nuestros vecinos de Lisboa no permiten que un vehículo matriculado antes de 2000 se pasee a sus anchas por su centro. Y así, hay un sinfín de grandes ciudades que, aunque sea de manera simbólica, ya han empezado a alertar de que la contaminación ya es un problema de salud pública. En cambio, en este país sigue siendo apertura de todos los telediarios que Madrid haya decidido empezar a aplicar por derecho un protocolo que, por cierto, no ideó el actual gobierno podemita sino el anterior popular. Mientras tanto, en Jerez, el debate sigue siendo si es conveniente o no peatonalizar calles. Como siempre, atrasados.