DE toda la vida se ha escrito carta a los Reyes Magos, al menos desde mi experiencia personal, Otros lo negarán y dirán que es un día para dar sorpresas. Bueno, también, porque siempre se agradecen en cualquier fecha, pero lo mismo vas y das una mala sorpresa. Total, que en mi rebuscar regalos para aquellos que no son de redactar dicha misiva, y que además te complican mucho más cuando te dicen "nada, mujer, regálame lo que se te ocurra", ja, como si una tuviera en la cabeza un stand de 'cosas que se te ocurren así de repente y que seguro que dan en el clavo y no la cagas en Reyes con tu pareja, familia y demás'... Pues eso, que he encontrado de todo. Algunos consejos para no desesperar: 1: no poner nunca en Google 'regalos originales'; sólo encontrarás a cual peor basurilla (por no decir otra cosa), que cuanto más original menos útil es; 2: ser muy observador y atender a la mínima demanda material del contrincante tipo "este móvil me va fatal", "necesito tal cosa como el comer" y 3: pedir siempre el ticket regalo para que si no gusta, pues ya lo cambie quien sea "por lo que se le ocurra".